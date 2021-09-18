Явка на выборах во второй день голосования в Мурманской области составила 23,9%

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах после закрытия избирательных участков 18 сентября в Мурманской области составила 23,9%, сообщили в официальном Telegram-канале Мурманского областного избиркома.

Как работает и кто может участвовать

Дистанционное электронное голосование — 2021. Как работает и кто может участвовать

"Явка на избирательных участках по состоянию на 20:00 составила 23,90%", - говорится в сообщении избиркома.

В Мурманской области также используется система дистанционного электронного голосования, всего на платформе зарегистрировались 49 205 человек, что составляет 8,6% от общего числа избирателей Мурманской области. На 21:00 мск 18 сентября количество проголосовавших составило 82,30% (более 40 тыс. человек).

В области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы, выборы в Мурманскую областную думу седьмого созыва, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Мурманска, Североморска, Апатитов, а также выборы депутатов местных районных и сельских советов.