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Единый день голосования

Явка на выборах во второй день голосования в Мурманской области составила 23,9%

В регионе активно используется система дистанционного электронного голосования

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах после закрытия избирательных участков 18 сентября в Мурманской области составила 23,9%, сообщили в официальном Telegram-канале Мурманского областного избиркома.

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"Явка на избирательных участках по состоянию на 20:00 составила 23,90%", - говорится в сообщении избиркома.

В Мурманской области также используется система дистанционного электронного голосования, всего на платформе зарегистрировались 49 205 человек, что составляет 8,6% от общего числа избирателей Мурманской области. На 21:00 мск 18 сентября количество проголосовавших составило 82,30% (более 40 тыс. человек).

В области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы, выборы в Мурманскую областную думу седьмого созыва, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Мурманска, Североморска, Апатитов, а также выборы депутатов местных районных и сельских советов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияМурманская область
Онлайн
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