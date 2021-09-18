Явка на выборах в Пензенской области во второй день голосования составила 39,68%

ПЕНЗА, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Пензенской области, где выбирают главу региона и депутатов Госдумы, по итогам второго дня голосования составила 39,68%. Об этом сообщили ТАСС в облизбиркоме.

"Явка по данным на 20:00 составила 39,68%. Проголосовали 410 927 человек", - отметил собеседник агентства.

По словам регионального координатора корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Андрея Глухова, ситуация с потерей заявлений о надомном голосовании на одном из участков в Пензе разрешилась. "Выяснилось, что члены комиссии во время надомного голосования забыли заявления по одному из адресов, на который они выезжали. Заявления найдены, их привезли на участок и проверили", - сообщил собеседник ТАСС. Решается вопрос о привлечении членов УИК к дисциплинарной ответственности. Информация о других нарушениях не подтвердилась.

На территории области 17-19 сентября кроме выборов в Госдуму проходят выборы губернатора Пензенской области. В них принимают участие пять кандидатов: врио главы региона Олег Мельниченко ("Единая Россия"), депутат гордумы Пензы Петр Чугай (Партия пенсионеров), депутат заксобрания Пензенской области Александр Васильев (ЛДПР), замглавы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ), а также предприниматель Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

В Пензенской области работают 1 067 участковых избирательных комиссий, 33 территориальных избирательных комиссии. По данным на 1 июля 2021 года, число избирателей в регионе составляет 1 млн 41 тыс. человек.