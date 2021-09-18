Венедиктов: голосующие на дому москвичи часто не пускают наблюдателей из-за коронавируса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Москвичи, записавшиеся на голосование на выборах депутатов Госдумы на дому, часто не пускают членов избирательной комиссии либо наблюдателей из-за опасения заразиться коронавирусом. Об этом сообщил журналистам в субботу руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"К сожалению, подтвердились наши худшие опасения по поводу надомного голосования. Это слабое место, видимо что-то не доработано в инструкциях. Резкое увеличение числа надомников связано в том числе и с коронавирусом, когда люди записываются для голосования на дому, а потом не пускают комиссии из-за боязни заразиться, или пускают одного человека без наблюдателей, а последние пишут жалобы. В квартиру их не пускают жители, и здесь возникает юридическая проблема: с одной стороны, при голосовании должно быть наблюдение, а с другой стороны, человек имеет право не пускать людей в свою квартиру. Мы не знаем, как это обойти, и такие известные нам случаи измеряются десятками", - сказал Венедиктов.

Он также добавил, что в одной из участковых избирательных комиссий могут отстранить председателя, но не уточнил, по какой причине. Также Венедиктов сообщил, что в штаб поступило несколько жалоб от кандидатов о том, что их не проинформировали об участках, где голосовали с 06:00 мск до 08:00 мск военнослужащие. "Сегодня не аннулировано пока ни одной урны. Все кейсы достаточно мелкие, но они системные", - подчеркнул глава штаба.

Венедиктов также сообщил, что штаб провел онлайн-встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. "В Камчатском крае нет электронного голосования, но губернатор Владимир Солодов сказал, что он всячески будет поддерживать, чтобы в следующем [избирательном] цикле Камчатка вошла в электронку: <…> на маяках два-три человека всего, туда возят бюллетени вертолетами, и электронное голосование - это огромная экономия средств. Что касается Севастополя, то губернатор Михаил Развожаев сказал, что у военных ограничения на пользование смартфонами, поэтому на флоте мало зарегистрировано. Это новация для нас, будем думать, как им предоставить такую возможность", - сказал он.

ДЭГ без жалоб

"У нас практически нет жалоб на электронное голосование. <…> Есть факт, что человек, записанный на электронное голосование, получил [бумажный] бюллетень и проголосовал. Он оставил расписку, что он не будет голосовать онлайн, потому что мы не можем его изъять из реестра, [системы] блокчейн. <…> Решение в этой комиссии, где около 350 человек записались на электронное голосование, - проверка всех остальных, вывернуты они или нет. Абсолютно очевиден человеческий фактор", - сказал Венедиктов.

Кроме того, он уточнил, что к 20:00 мск явка на онлайн-голосование в столице превысила 80% и 1,6 млн человек. "Я думаю, что мы идем к 1,75 млн онлайн-голосов к концу сегодняшнего дня. Мы анализируем, думаем, что завтра бумажное голосование будет равно электронному", - сказал глава штаба.

Новый символ штаба наблюдателей

"Все согласились, что у нас теперь эмблема штаба - енот. Идет вопрос о том, переименовывать его или нет, как быть с авторским правом, так что, может быть, мы объявим конкурс на лучшее имя для енота штаба по наблюдению", - сказал Венедиктов.

17 сентября москвич принес на избирательный участок №1262 енота, который несколько минут бегал по участку, пока его не поймали полицейские. Позже енота по кличке Том передали владельцу.

В Москве 17-19 сентября наряду с выборами в Госдуму проходят довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. В столице открыли свыше 3,6 тыс. избирательных участников, также есть возможность проголосовать онлайн.