Явка в Архангельской области за два дня голосования на выборах составила 24,6%

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей за два дня голосования на выборах в Архангельской области составила 24,6%, сообщил ТАСС в субботу председатель областного избиркома Андрей Контиевский.

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"Явка на 20:00 мск по области составила 24,6%, проголосовали 215 779 человек", - сказал Контиевский.

Наиболее высокая явка на Новой Земле - 91,14%, в городе Мирном - 52,77% и в Северодвинске - 28,8%.

Всего в Архангельской области зарегистрировано 878 570 избирателей.

На территории области в дни голосования 17, 18 и 19 сентября, кроме выборов в Госдуму, проходят дополнительные выборы в Архангельское областное собрание и органы местного самоуправления.