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Единый день голосования

Явка на выборах в Госдуму в Псковской области после второго дня голосования превысила 28%

В регионе создали 609 избирательных участков

ПСКОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Псковской области на выборах в Госдуму по итогам второго дня голосования превысила 28%. Об этом сообщила в субботу пресс-служба избирательной комиссии Псковской области.

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"Явка по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания России восьмого созыва - 28,18%. Явка по выборам депутатов Псковского областного собрания депутатов седьмого созыва - 27,25%", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, явка на выборах главы Куньинского района составляет 39,08%, а на выборах главы Новосокольнического района - 29,18%.

В Псковской области 17-19 сентября выбирают депутатов Госдумы, Псковского областного собрания, а также глав некоторых районов. В регионе создали 609 избирательных участков.

Теги
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