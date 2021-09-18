Явка на выборах за два дня голосования в Астраханской области составила около 24%

АСТРАХАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области за два дня голосования составила около 24 %, сообщили ТАСС в субботу в избирательной комиссии региона.

"За два дня голосования на выборах депутатов Госдумы проголосовали 178 652 жителя региона - это 24,6% от общего числа избирателей, на выборах депутатов думы Астраханской области - 23,91%, то есть 173 531 человек", - уточнили в облизбиркоме.

Ранее в избиркоме сообщили, что в списки избирателей, имеющих право голоса на этих выборах, внесли около 726 тыс. человек.

В Астраханской области жителям предстоит выбрать депутатов Государственной думы, думы области, районных и сельских советов, главу Ахтубинского района и глав пяти поселений, а также поучаствовать в народном голосовании за присвоение Астраханской области статуса приоритетной геостратегической территории.

В Астраханской области работают 572 постоянных избирательных участка, а также временные: в больницах и диспансерах, на буровых платформах, железнодорожном вокзале в Астрахани. Участки открыты с 8:00 до 20:00, их подготовили в соответствии со всеми требованиями, в том числе санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначили на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.