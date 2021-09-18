В Мордовии явка на выборах за два дня голосования составила более 45%

ТАСС, 18 сентября. Явка избирателей к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 в субботу в Мордовии, где, кроме выборов в Госдуму, проходят выборы главы региона, превысила 45%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы Мордовии.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

На эту тему

"Явка по состоянию на 20:00 мск: 45,77% или 269 932 человека", - сообщила собеседница агентства.

В Мордовии 17-19 сентября проходят выборы главы Мордовии, депутатов Государственной думы, депутатов Госсобрания, депутатов городского совета Саранска, а также муниципальных депутатов.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова, который ранее работал председателем правительства Дагестана. В качестве кандидатов на пост главы, помимо Здунова ("Единая Россия"), зарегистрированы Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ) и Александр Лемкин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").