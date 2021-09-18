Явка избирателей на выборы в Госдуму в Кабардино-Балкарии превысила 66%

НАЛЬЧИК, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы в Госдуму в Кабардино-Балкарии по состоянию на конец второго дня голосования превысила 66%. Об этом ТАСС сообщили в региональном избиркоме.

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"По состоянию на 21:32 18 сентября, в Кабардино-Балкарии проголосовал 359 621 избиратель, что составляет 66,7% от общего числа голосующих",- сообщили в избиркоме.

В регионе 17-19 сентября параллельно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва проходят выборы в советы местного самоуправления в 122 населенных пунктах. Выборы обеспечивают 13 территориальных и 355 участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрированы 539,1 тыс. избирателей.