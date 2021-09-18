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Единый день голосования

Явка на выборах депутатов Госдумы в Коми достигла 22,42% по итогам второго дня голосования

Более активны избиратели в сельских территориях

СЫКТЫВКАР, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Госдумы в Республике Коми составила по итогам второго дня голосования 22,42%, избирательные участки посетили более 144 тыс. избирателей, сообщил региональный избирком.

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"В Республике Коми проголосовали 144 338 избирателей. Явка составляет 22,42%", - говорится в сообщении на странице избиркома во "ВКонтакте".

Более активны избиратели в сельских территориях. Так, в Княжпогостском районе проголосовали 32,1%, в Усть-Вымском - 29,76%, в Прилузском - 29,18%. Самая низка явка отмечена в Воркуте - 15,6%. В столице региона Сыктывкаре, где проживает около трети населения республики, явка составила 20,09%.

В Коми 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы, а также депутатов советов городских и сельских поселений, глав сельских поселений в Корткеросском районе и довыборы в муниципальные и местные советы.

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РоссияЕдиный день голосованияКоми
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