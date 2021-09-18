{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования в Ростовской области составила 25,3%

Более 80% участников дистанционного электронного голосования также отдали свои голоса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей по итогам двух дней голосования на выборах в Госдуму в Ростовской области составила 25,3%, сообщается в субботу на сайте избирательной комиссии региона.

На эту тему
Дистанционное электронное голосование — 2021. Как работает и кто может участвовать
Дистанционное электронное голосование — 2021.

"По итогам на 18 сентября в выборах приняли участие 25,3% избирателей Ростовской области без учета дистанционно проголосовавших", - говорится в сообщении.

Согласно данным на табло в ЦИК России, более 80% избирателей из Ростовской области, которые ранее подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, уже приняли участие в выборах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату проходят прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц избирают депутатов заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияРостовская область
Онлайн
Единый день голосования - 2021. Онлайн
Избирательные участки будут работать 17-19 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени
Единый день голосования - 2021.
Читать полностью