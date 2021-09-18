Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования в Ростовской области составила 25,3%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей по итогам двух дней голосования на выборах в Госдуму в Ростовской области составила 25,3%, сообщается в субботу на сайте избирательной комиссии региона.

Как работает и кто может участвовать

Дистанционное электронное голосование — 2021. Как работает и кто может участвовать

"По итогам на 18 сентября в выборах приняли участие 25,3% избирателей Ростовской области без учета дистанционно проголосовавших", - говорится в сообщении.

Согласно данным на табло в ЦИК России, более 80% избирателей из Ростовской области, которые ранее подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, уже приняли участие в выборах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату проходят прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц избирают депутатов заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.