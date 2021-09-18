Явка на выборах в Госдуму в Орловской области по итогам двух дней превысила 31%

ТАСС, 18 сентября. В голосовании за депутатов Госдумы в Орловской области по итогам двух дней приняли участие 31,33% избирателей, около 190 тыс. человек, или 30,96% избирателей, также проголосовали за два дня на выборах депутатов регионального парламента, сообщили ТАСС в субботу в избирательной комиссии региона.

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"По итогам второго дня голосования предварительная явка по выборам в региональный парламент - 30,96% (около 190 тыс. человек от общего числа, включенных в список избирателей в регионе - прим. ТАСС), явка на выборах в Государственную думу по итогам двух дней голосования составила 31,33%", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в облизбиркоме, в первый день голосования в Орловской области на выборах депутатов Госдумы проголосовали более 114 тыс. человек - 18,8% от общего числа избирателей, на выборах депутатов облсовета - свыше 112 тыс. избирателей (18,3%) .

В Орловской области 17-19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы и областного совета народных депутатов. На 50 мандатов в региональном парламенте претендуют 400 кандидатов.