В Карелии явка на выборах за два дня голосования составила 22,77%

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 сентября. /ТАСС/. Явка за два дня голосования на выборах в Государственную думу и Законодательное собрание Карелии в республике составила 22,77%. На избирательных участках побывали более 115 тыс. человек, сообщили ТАСС в центризбиркоме региона.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

"Явка на 20:00 часов составила 22,77%, проголосовали 115 866 человек", - сказали в ЦИКе Карелии.

За два дня голосования в центризбирком Карелии поступили семь обращений, большая часть связана с незаконной агитацией в интернете. "Все обращения переданы в работу правоохранительным органам", - добавили в республиканском ЦИКе.

В Карелии с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, а также жители голосуют за кандидатов, которые войдут в седьмой созыва Законодательного собрания республики. Кроме того, выборы проходят в Петрозаводский и Костомукшский городские советы, проводится еще ряд муниципальных избирательных кампаний.