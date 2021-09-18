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Единый день голосования

В Ингушетии явка на выборах за два дня составила 50,16%

Самым активным в регионе стал Магас

МАГАС, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов в Госдуму и Народное собрание Ингушетии в регионе по итогам двух дней голосования составила 50,16%, говорится в сообщении пресс-службы избиркома республики.

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"В Ингушетии по состоянию на 20:00 мск 18 сентября 2021 года проголосовали на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва и выборах депутатов Народного собрания республики седьмого созыва 50,16%, это 117 804 избирателя", - говорится в сообщении.

Как сообщается, самым активным в регионе стал Магас, где проголосовали 61,89% жителей.

В Ингушетии 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и местного парламента.

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РоссияЕдиный день голосованияИнгушетия
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