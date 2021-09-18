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Единый день голосования

В Краснодарском крае явка на выборах за два дня голосования составила 43,2%

Проголосовали 1 859 616 избирателей

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах за два дня голосования в Краснодарском крае составила 43,2%, сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

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"Избирательная комиссия Краснодарского края информирует об активности избирателей на выборах, назначенных на единый день голосования (сведения на 20:00 18 сентября 2021 года). Общая активность избирателей по Краснодарскому краю - 43,2 %", - говорится в сообщении. Уточняется, что проголосовали 1 859 616 избирателей.

На территории Краснодарского края проходят выборы депутатов Государственной думы, выборы глав городских и сельских поселений, дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и выборы членов Совета федеральной территории "Сириус" первого созыва. На мандаты депутатов Госдумы в восьми округах претендуют 84 кандидата.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияКраснодарский край
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