В Краснодарском крае явка на выборах за два дня голосования составила 43,2%

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах за два дня голосования в Краснодарском крае составила 43,2%, сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования достигла 31,5%

"Избирательная комиссия Краснодарского края информирует об активности избирателей на выборах, назначенных на единый день голосования (сведения на 20:00 18 сентября 2021 года). Общая активность избирателей по Краснодарскому краю - 43,2 %", - говорится в сообщении. Уточняется, что проголосовали 1 859 616 избирателей.

На территории Краснодарского края проходят выборы депутатов Государственной думы, выборы глав городских и сельских поселений, дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и выборы членов Совета федеральной территории "Сириус" первого созыва. На мандаты депутатов Госдумы в восьми округах претендуют 84 кандидата.