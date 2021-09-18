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Единый день голосования

В Волгоградской области на выборах в Госдуму к 20:00 проголосовали 47,13% избирателей

В регионе работают 46 территориальных избирательных комиссий и 1 464 участковых избирательных комиссии

ВОЛГОГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Госдумы в Волгоградской области на 20:00 мск составила 47,13%. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в субботу.

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"В Волгоградской области на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва по состоянию на 20:00 18 сентября явка избирателей составила 47,13%", - отметили в избиркоме.

Ранее сообщалось, что в организации голосования в регионе задействовали 46 территориальных избирательных комиссий и 1 464 участковых избирательных комиссии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияВолгоградская область
Онлайн
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