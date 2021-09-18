Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования в Калмыкии составила 32,78%

ЭЛИСТА, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей по итогам двух дней голосования на выборах в Госдуму в Калмыкии составила 32,78%, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования достигла 31,5%

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"По итогам 18 сентября в выборах приняли участие 32,78% избирателей Калмыкии, проголосовали 64 682 человека", - сказали в избиркоме, уточнив, что в республике в список избирателей включено 197 347 человек.

Явка на выборах в Калмыкии по итогам первого дня голосования составила 19,23%. В республике открыты 235 избирательных участков, на 75 из них установили системы видеонаблюдения, еще 160 обеспечили средствами видеорегистрации.

В республике 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и депутатов органов местного самоуправления в четырех муниципалитетах.