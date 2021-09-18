В избирком Пермского края за два дня выборов поступило 62 обращения

ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. На горячую линию избиркома Пермского края за два дня голосования поступило 62 обращения, сообщает в субботу Общественная палата региона.

Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования достигла 31,5%

"Всего обращений на горячую линию - 67. Ответы на вопросы и разъяснительная работа - 62, сообщений о возможных нарушениях - 5", - говорится в информационной сводке.

Ни одно из возможных нарушений в итоге так и не подтвердилось. Также сообщается, что Центр видеонаблюдения посетили 48 человек, которые 12 раз просили предоставить индивидуальный доступ к видеотрансляции.

Общественная палата Пермского края подготовила около 5 тыс. наблюдателей за выборами в 2021 году. С 17 по 19 сентября 2021 года в регионе проходят выборы депутатов Государственной думы, законодательного собрания Пермского края, городской думы Перми, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.