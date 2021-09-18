Явка на выборах губернатора в Тверской области на 20:00 субботы превысила 24,3%

ТАСС, 18 сентября. Свыше 24,3% избирателей по состоянию на 20:00 субботы проголосовали на выборах губернатора Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования достигла 31,5%

"На момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20:00 <...> на выборах губернатора Тверской области проголосовало 24,31% граждан", - говорится в сообщении.

По данным облизбиркома, в голосовании на выборах депутатов Госдумы приняли участие 24,76% избирателей, явка на выборы депутатов Законодательного собрания региона составила 24,3%. Всего в Тверской области более 1,03 млн избирателей.

Выборы в органы власти разных уровней в Тверской области проходят с 17 по 19 сентября. На должность губернатора претендуют пять кандидатов: действующий глава области Игорь Руденя, выдвинутый "Единой Россией", первый секретарь тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор", депутат Тверской городской думы Дмитрий Игнатьков, выдвинутый региональным отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", и член политбюро центрального комитета партии "Коммунисты России", депутат собрания депутатов Конаковского района Илья Клейменов.