Мобильные группы Общественного штаба в Башкирии выезжали на участки более 30 раз

УФА, 18 сентября. /ТАСС/. На горячую линию в кол-центр Общественного штаба Башкирии по наблюдению за выборами поступило 57 обращений за два дня. Также мобильные бригады более 30 раз выезжали на участки для голосований, чтобы убедиться в отсутствии нарушений, сообщается в субботу на сайте Общественной палаты республики.

Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования достигла 31,5%

"За 17-18 сентября мобильные группы Общественного штаба по наблюдению за выборами посетили 31 участок, из них 30 - в Уфе и один в Белорецке", - говорится в сообщении.

В частности, на камерах видеонаблюдения на участке №9 в Уфе общественники видели свадьбы вместо выборов. Оказалось, что избирательный участок организовали в ЗАГСе, в помещении, где не предусмотрена онлайн-трансляция, но установлен видеорегистратор. Также участок в Демском районе Уфы расположен в кафе. Как убедились наблюдатели, половина кафе обустроена под прием пищи, половина - под организацию и проведение выборов.

Помимо этого, центр по наблюдению за выборами за два дня посетили 50 человек, а в кол-центр поступило 57 звонков: 30 - 17 сентября и 27 - 18 сентября. Большая часть вопросов была по теме голосования или соблюдению санитарных норм.

С 17 по 19 сентября в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной думы, городского совета Уфы, дополнительные выборы в Госсобрание республики, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.