В Адыгее проверяют информацию о вбросе бюллетеней на одном из участков в Майкопе

МАЙКОП, 18 сентября. /ТАСС/. ЦИК Адыгеи совместно с правоохранительными органами начал проверку по факту размещения в соцсети видео со свидетельствами нарушения во время голосования на одном из избирательных участков Майкопа, сообщили ТАСС в субботу в региональной избирательной комиссии республики.

Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования достигла 31,5%

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"Начата проверка, привлечена полиция. Если информация подтвердится, то председатель комиссии этого участка будет отстранен от выборов", - сказали в ЦИК региона.

Урну, у которой снято видео, опечатали, добавили в региональной комиссии.

В Адыгее с 17 по 19 сентября проходит 20 избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы, нового состава парламента республики - Государственного Совета - Хасэ, а также 18 кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

