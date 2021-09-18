Явка на голосование на выборах в Госдуму в Калининградской области превысила 25%

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования в Калининградской области составила 25,53%. Такие данные на 20:00 местного времени (21:00 мск) 18 сентября опубликовала областная избирательная комиссия.

Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования достигла 31,5%

"На выборах депутатов Государственной думы средняя явка по региону составила 25,53%. Наибольшая явка в Ладушкинском городском округе - 41,43%, в Балтийском городском округе - 39,88%, Янтарном городском округе - 34,68% и Неманском городском округе - 37,96%", - говорится в сообщении.

В регионе также проходят выборы в областную думу и местные советы восьми муниципалитетов, включая Калининград. На выборах в облдуму за два дня голосования явка составила 24,26%, добавили в облизбиркоме.

В Калининградской области в 20:00 (21:00 мск) закрылся 561 участок для голосования. Все они продолжат работу в воскресение с 08:00 до 20:00 по местному времени (09:00 - 21:00 мск). На 1 июля 2021 года численность избирателей в регионе - 822 129 человек. Более 1,5 тыс. избирателей проголосовали досрочно на судах, работающих в дни выборов в море.