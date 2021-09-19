Явка на выборах в Чувашии по итогам второго дня голосования составила более 36%

ТАСС, 19 сентября. Явка избирателей по итогам второго дня голосования в Чувашии, где кроме выборов в Госдуму 17-19 сентября проходят выборы в Государственный совет республики, превысила 36%. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ЦИК республики.

"Явка по итогам 18 сентября составила 36,11%", - сказали в пресс-службе.

По информации ЦИК республики, листы с голосами избирателей переложили в сейф-пакеты, которые заперли в металлические шкафы и опечатали. За перемещением бюллетеней в сейф-пакеты и металлические шкафы на всех участках следили члены избирательной комиссии и общественные наблюдатели. Кроме того, велась фото- и видеосъемка. Из сейф-пакетов бюллетени достанут вечером 19 сентября после закрытия участков, когда начнется подсчет голосов.