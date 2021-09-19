В Японии началось голосование на выборах в Госдуму

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах в Госдуму началось в воскресенье в Японии на участках, открытых в дипломатических представительствах в четырех регионах страны. Россияне могут проголосовать на территории посольства в Токио, а также генконсульств в Осаке, Саппоро и Ниигате.

"Выборы проходят в строгом соответствии с законодательством России и с законодательством Японии, поскольку мы находимся на ее территории. Конечно же обеспечиваются все меры санитарно-эпидемиологического характера, связанные с профилактикой новой коронавирусной инфекции. Мы делаем все, чтобы выборы прошли честно и безопасно. На участке присутствуют наблюдатели от Общественной палаты РФ, политических партий", - отметил в беседе с журналистами российский посол Михаил Галузин.

Все участки работают с 08:00 до 20:00 (с 02:00 до 14:00 мск). Избиратели в Японии голосуют по Славгородскому одномандатному округу №42 (Алтайский край). На участке в Токио, как убедился корреспондент ТАСС, всем избирателям выдают маски, перчатки, одноразовые ручки и измеряют температуру. Также проводится регулярная дезинфекция поручней, столов, ручек дверей.

Досрочное голосование проводилось в Японии 11 сентября на участке в городе Тояма (административный центр одноименной префектуры). Еще один участок планировалось организовать в Хиросиме, однако там досрочное голосование пришлось отменить из-за продления режима чрезвычайной ситуации в ряде японских префектур в связи с коронавирусом.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.