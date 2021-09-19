В Казахстане началось голосование на выборах депутатов Госдумы

НУР-СУЛТАН, 19 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва началось в воскресенье в пяти городах Казахстана. Как сообщили в посольстве России в республике, проголосовать в этот день россияне смогут на шести избирательных участках.

Два из них будут работать в Нур-Султане в здании Российского центра науки и культуры, по одному - в генеральных консульствах в Алма-Ате, Уральске и Усть-Каменогорске, а также в Доме офицеров в Приозерске. Голосование на них началось в 08:00 по местному времени (05:00 мск) и продлится до 20:00 (17:00 мск).

Желающим отдать свой голос при себе необходимо иметь действующий заграничный или внутренний паспорт гражданина РФ. К участию в выборах допускаются россияне, достигшие 18 лет.

Как рассказали корреспондент ТАСС в посольстве, в условиях пандемии российские загранучреждения примут меры по профилактике эпидемиологических рисков и обеспечению безопасного участия граждан в голосовании. В частности, на участках будет организована бесконтактная термометрия. Кроме того, избиратели смогут получить специальные наборы, куда войдут маска, перчатки и ручка. Пришедшим также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.