Во Вьетнаме началось голосование на выборах в Госдуму

ХАНОЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва началось в воскресенье во Вьетнаме. Избирательные участки открылись в 08:00 (04:00 мск) и будут работать до 20:00 (16:00 мск).

Голосование проходит в посольстве России в Ханое, в генеральных консульствах в центральном городе Дананге и южном Хошимине, а также в южном городе Вунгтау, где базируется совместное российско-вьетнамское нефтедобывающее предприятие "Вьетсовпетро".

Как сообщили корр. ТАСС в российском посольстве, для участия в голосовании предварительная регистрация не требуется. "Граждане включаются в список избирателей по факту явки на избирательный участок. При себе им необходимо иметь удостоверяющий личность документ, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт или свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию", - пояснили в диппредставительстве. Правом на участие в выборах обладают все граждане России, находящиеся в настоящее время во Вьетнаме и достигшие на день голосования возраста 18 лет.

Досрочное выездное голосование проводилось во Вьетнаме 9 сентября в городе Нячанге центральной вьетнамской провинции Кханьхоа. Участие в нем, как сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Хошимине, приняли 100 человек.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.