{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

В Киргизии началось голосование для россиян на выборах в Госдуму

Оно пройдет в здании посольства РФ в Бишкеке, а также в областных центрах Ош, Каракол и Кант

БИШКЕК, 19 сентября. /ТАСС/. Голосование граждан России на выборах в Госдуму началось в воскресенье в четырех городах Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Бишкеке.

На эту тему
Единый день голосования - 2021. Онлайн
Единый день голосования - 2021.

"Избирательные участки открыты сегодня в четырех городах республики", - сказал сотрудник диппредставительства. По его словам, участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 05:00 до 17:00 мск) в здании посольства РФ в Бишкеке, а также в областных центрах Ош, Каракол и городе Кант (Чуйская область).

Принять участие в выборах смогут находящиеся на киргизской территории и имеющие право голоса граждане РФ. В посольстве напомнили, что в связи с пандемией на участках в день голосования избирателям необходимо строго "соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы".

В посольстве не смогли назвать точное число находящихся в Киргизии россиян, поскольку по прибытии в республику им нет необходимости становиться на консульский учет.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования идут прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
КиргизияРоссияЕдиный день голосования
В ОП РФ сообщили о выявлении около 10 тыс. фейков за два дня голосования
Читать полностью