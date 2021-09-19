В Киргизии началось голосование для россиян на выборах в Госдуму

БИШКЕК, 19 сентября. /ТАСС/. Голосование граждан России на выборах в Госдуму началось в воскресенье в четырех городах Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Бишкеке.

"Избирательные участки открыты сегодня в четырех городах республики", - сказал сотрудник диппредставительства. По его словам, участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 05:00 до 17:00 мск) в здании посольства РФ в Бишкеке, а также в областных центрах Ош, Каракол и городе Кант (Чуйская область).

Принять участие в выборах смогут находящиеся на киргизской территории и имеющие право голоса граждане РФ. В посольстве напомнили, что в связи с пандемией на участках в день голосования избирателям необходимо строго "соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы".

В посольстве не смогли назвать точное число находящихся в Киргизии россиян, поскольку по прибытии в республику им нет необходимости становиться на консульский учет.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования идут прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.