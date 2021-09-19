Избирательные участки на выборах в Госдуму открылись в шести городах Китая

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Шесть избирательных участков для голосования на выборах депутатов Государственной думы в воскресенье открылись в Китае в посольстве России в Пекине и российских генконсульствах в Гонконге, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Харбине.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в Китае выборы будут проходить только в единый день голосования из-за действующих в КНР противоэпидемиологических мер. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (03:00 мск) и будут работать до 20:00 (15:00 мск). Во время выборов депутатов Госдумы седьмого созыва явка в Пекине составила около 1,5 тыс. человек. Ожидается, что в этом году она будет ниже из-за пандемии.

"Уже достаточно много людей пришли и приняли участие в голосовании. Это наши соотечественники, живущие в Пекине, и работники государственных учреждений, находящиеся здесь на учебе, работе, в качестве членов семей и так далее", - заявил журналистам посол России в Китае Андрей Денисов. "Их, конечно, меньше, чем в прошлые годы. По понятным причинам - из-за пандемии", - добавил он.

"Одна маленькая особенность нашего положения здесь - в эти дни в Китае отмечается большой народный праздник - по-китайски Чжунцюцзе, то есть День середины осени. Это серьезный праздник с выходными днями. И в эти дни китайцы подводят итоги осеннего урожая. А мы ближе к вечеру подведем итоги нашего избирательного урожая, как и вся наша страна", - сказал Денисов.

На избирательном участке в посольстве России в Пекине действуют усиленные противоэпидемиологические меры: всех избирателей просят носить маски и сохранять дистанцию в полтора метра. На участке дежурит медицинский персонал. Всем голосующим вместе с бюллетенем выдается и индивидуальная авторучка. Строгие противоэпидемиологические меры не тревожат избирателей: некоторые из них приходят голосовать с детьми, в том числе с новорожденными. Для многих выборы стали редким шансом посетить посольство, которое располагается на территории действовавшей с XVIII по XX век Русской духовной миссии в Пекине и является одним из крупнейших дипломатических представительств в мире.