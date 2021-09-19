Видеонаблюдатели за выборами в Москве меняются местами каждые три часа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Видеонаблюдатели за ходом голосования в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве каждые три часа меняются местами. Об этом в воскресенье ТАСС заявил замруководителя штаба, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

"Каждые три часа наблюдатели меняются местами. Это важно, чтобы они не теряли концентрацию. В их обязанности входит постоянное отслеживание ситуации на участках, выявление возможных нарушений и проблемных ситуаций по трансляциям с камер и заполнение контрольных отчетных форм", - сказал Ковалев.

Он уточнил, на мониторах каждого наблюдателя выведена трансляция с нескольких участков. "Изображения показаны с разных ракурсов, с двух камер. Таких экранных страниц у каждого наблюдателя несколько", - пояснил Ковалев.

Общественный штаб по наблюдению за выборами, включающий более 300 мест для видеоконтроля за ходом голосования на 3,6 тыс. избирательных участков, разместили в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной. Для видеонаблюдателей от Общественного штаба предусмотрено 50 рабочих мест с компьютерами, на которые выведена видеотрансляция, для видеонаблюдателей от кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы и муниципальные депутаты по одномандатным округам - 215. Кроме того, в центр видеонаблюдения будет обеспечен свободный доступ граждан: для москвичей приготовлено 50 мест. В штабе могут находиться только граждане с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию от коронавируса, перенесенный вирус или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что всего в корпус наблюдателей за ходом голосования в столице вошли 16 тыс. человек. Более 40% из них работали на выборах ранее.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут. К 12:30 мск 19 сентября проголосовали более 1,8 тыс. онлайн-избирателей.