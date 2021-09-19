Избирательные участки завершили работу в Приамурье, Якутии и Забайкалье

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки в Республике Саха (Якутия), Амурской области и Забайкальском крае завершили работу в 20:00 по местному времени (14:00 мск) после трехдневного голосования. В Приамурье и Якутии не выявлено серьезных нарушений, а в Забайкалье зафиксирован случай подкупа избирателей, сообщили воскресенье в региональных избиркомах.

Якутия

Явка в западных регионах Дальнего Востока по состоянию на 18:00 (12:00 мск) превысила 35%. Так, в Якутии, по данным Центризбиркома региона, она составила 313,5 тыс. человек - 47,33% от общего числа избирателей. "Сегодня этот процент практически равен проценту по итогам выборов в Государственную думу 2016 года, когда было 47,49%. Я думаю, что за эти два часа этот барьер будет преодолен", - сказал в прямом эфире телеканала "Якутия-24" заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Александр Власов.

Как сообщили ТАСС в Центризбиркоме Якутии, на текущий момент жалоб и нарушений не зафиксировано, письменно также ничего не поступало.

В регионе, кроме выборов в Госдуму восьмого созыва, также состоялись дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Университетскому одномандатному избирательному округу № 3 и Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу №34. В двух одномандатных округах были зарегистрированы по пять кандидатов. В 29 районах республики назначили 76 муниципальных избирательных кампаний.

Приамурье

Не зарегистрировали нарушений и в Амурской области, где 17, 18 и 19 сентября прошло 69 избирательных кампаний, в том числе выборы в Госдуму и законодательное собрание области.

"265 амурских избирательных участков были оснащены камерами видеонаблюдения, которые вели онлайн-трансляцию. На остальных избирательных участках велась видеофиксация. Помимо умного оборудования, за чистотой проведения выборов следили наблюдатели: 3 246 из них выставили политические партии, 684 - подготовила Общественная палата региона", - сообщили ТАСС в региональном избиркоме.

Явка на выборах Законодательного собрания Амурской области на 18:00 местного времени (12:00 мск) составила 38,25%, - проголосовали 231 808 человек. Явка на выборы депутатов Государственной думы превысила 39,1%, проголосовали 239 375 избирателей.

Забайкалье

В Забайкальском крае по состоянию на 18:00 (12:00 мск) явка составила 36,15% - более 280 тыс. избирателей. Из-за нарушений на регион во время брифинга в информационном центре Центризбиркома обратила внимание глава ЦИК Элла Памфилова.

"В Забайкалье зафиксирован подкуп избирателей, опубликовано видео, на котором запечатлены несколько человек, которым, как утверждается, заплатили по 150 рублей за голос - такой дешевый голос, да - в пользу депутата Государственной думы по 44-му округу от партии "Справедливая Россия - за правду" [Юрия] Григорьева. Сообщается, что видео снято в Черновском районе Читы. Материалы направлены для проверки в УМВД по Чите", - заявила Памфилова.

Жители Забайкалья выбирали депутатов в Госдуму по Читинскому и Даурскому одномандатным округам. Кроме того, в регионе прошли дополнительные выборы депутата в законодательное собрание края по Октябрьскому одномандатному округу - спикер регионального парламента Игорь Лиханов, который был избран по этому округу в 2016 году, умер в феврале 2021 года.