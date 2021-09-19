Трехдневное голосование завершилось в большинстве регионов Сибирского федерального округа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Трехневное голосование, в ходе которого выбирали депутатов Госдумы, главу Тувы, а также представителей ряда региональных и муниципальных парламентов, завершилось в 20:00 (16:00 мск) в восьми регионах Сибирского федерального округа. Избирательные участки закрылись в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также в Красноярском и Алтайском краях, Республиках Тыва, Хакасия и Алтай, сообщили ТАСС в избирательных комиссиях сибирских регионов.

"Явка на выборы в Госдуму к 18:00 (14:00 мск) составила 77,44%, на выборах высшего должностного лица (главы республики) - 77,16%", - сказал ТАСС председатель избирательной комиссии Республики Тыва, где зафиксирована самая высокая явка среди сибирских регионов, Олег Фортуна.

Всего для проведения голосования было открыто 187 участков. Предыдущие выборы главы Тувы состоялись 18 сентября 2016 года, на них пришли 90,29% избирателей. Победу одержал Шолбан Кара-оол с 85,66% голосов, остальные три кандидата получили по не более 5% голосов избирателей каждый.

Также активно голосовали жители Кемеровской области - явка избирателей Кузбасса на выборы в Государственную думу по данным на 15:00 (11:00 мск) воскресенья превысила 66%. Для сравнения, выборы в Госдуму на территории Кузбасса пять лет назад прошли при рекордной явке - 86,8%. Для голосования были открыты 1 695 избирательных участков, в том числе 19 временных. На двух участках в Кемерове и Таштаголе результаты голосования будут частично аннулированы из-за вброса бюллетеней в урны для голосования. О других выявленных нарушениях официально не сообщалось.

Традиционно низкую явку показали другие регионы Сибири. Так, в Алтайском крае, где в течение трех дней жители выбирали депутатов Госдумы и регионального парламента, по данным на 15:00 (11:00 мск) она составила 34,49%. В 2016 году явка к этому времени превышала 40%. "137 253 избирателя проголосовали, или 34,82%. Пять лет тому назад явка на 18:00 (14:00 мск) была 34,24%", - сообщили последние данные по явке в избиркоме соседней Хакасии.

В Томской области, где помимо депутатов Госдумы по двум округам выбирали региональный парламент явка к 15:00 (11:00 мск) едва превысила 33%, в Республике Алтай - составила 38,88%. Низкая явка и в самых крупных регионах Сибири - в Новосибирской области она к 18:00 (14:00 мск) достигла 34,46%, в Красноярском крае - 37,62% в то время как в 2016 году явка в это время была ниже на 5%, а итоговая явка 36,67%, уточнили ТАСС в краевом избиркоме.