Треть поданных в избирком Псковской области жалоб признали обоснованной

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Граждане подали 60 жалоб на ход голосования в Псковской области, из них обоснованной оказалась только треть от этих сообщений. Об этом заявил председатель избиркома региона Игорь Сопов во время видеосвязи в ЦИК РФ.

"На сегодняшний день мы получили во все уровни избирательной комиссии всего 60 жалоб и обращений, из них только 21 признана обоснованной. Надеемся, что количество жалоб не увеличится", - сказал Сопов.

Также, по его словам, за последние три дня на телефоны горячей линии по теме выборов в регионе поступило 59 звонков.

В Псковской области 17-19 сентября выбирают депутатов Госдумы, Псковского областного собрания, а также глав некоторых районов. В регионе создано 609 избирательных участков.