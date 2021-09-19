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Единый день голосования

Треть поданных в избирком Псковской области жалоб признали обоснованной

Председатель избиркома региона Игорь Сопов сообщил, что всего подали 60 жалоб на ход голосования в Псковской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Граждане подали 60 жалоб на ход голосования в Псковской области, из них обоснованной оказалась только треть от этих сообщений. Об этом заявил председатель избиркома региона Игорь Сопов во время видеосвязи в ЦИК РФ.

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"На сегодняшний день мы получили во все уровни избирательной комиссии всего 60 жалоб и обращений, из них только 21 признана обоснованной. Надеемся, что количество жалоб не увеличится", - сказал Сопов.

Также, по его словам, за последние три дня на телефоны горячей линии по теме выборов в регионе поступило 59 звонков.

В Псковской области 17-19 сентября выбирают депутатов Госдумы, Псковского областного собрания, а также глав некоторых районов. В регионе создано 609 избирательных участков.

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РоссияЕдиный день голосования
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