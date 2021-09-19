Явка на онлайн-голосование в Курской и Ярославской областях превысила 90%

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях превысила 90%. Об этом ТАСС сообщили в избирательных комиссиях регионов.

"Явка на дистанционное электронное голосование составляет 91,98% избирателей", - сообщил ТАСС председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

В пресс-службе Избирательной комиссии Курской области ТАСС сообщили, что в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму приняли участие более 90% избирателей, внесенных в списки для ДЭГ.

Всего в Ярославской области для участия в онлайн-голосовании зарегистрировались 86,5 тыс. человек. В Курской области 50,5 тыс. избирателей зарегистрировались для участия в ДЭГ.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе идет в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в городе Москве проводится на собственной платформе. Система электронного голосования основана на технологии блокчейн, таким образом избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.