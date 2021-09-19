Около 90% содержащихся в СИЗО или под домашним арестом проголосовали на выборах в Госдуму

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 83 тыс. россиян, которые содержатся в следственных изоляторах или под домашним арестом, приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму, сообщил в воскресенье замглавы ФСИН России Валерий Бояринев в Центризбиркоме.

Всего в списки избирателей включены почти 92 тыс. таких граждан. Таким образом, явка на данный момент составила около 90%.

"Сегодня уже реализовали свое право почти 83 тыс. человек. Голосование еще проходит, до конца дня эта работа будет проходить", - сказал Бояринев.

"Голосование лиц, содержащихся под стражей, осуществляется в каждом территориальном органе уголовно-исполнительной системы на 507 избирательных участках", - уточнил он.

Как отметил замглавы ФСИН, Алексей Навальный, который отбывает наказание, в выборах не участвовал, так как его приговор уже вступил в законную силу. При этом экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, находящиеся под следствием, избирательным правом обладают. "Я думаю, они это право реализовали", - добавил Бояринев.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят в 9 регионах проходят прямые выборы глав, в 39 - региональных парламентов.