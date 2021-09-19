Памфилова заявила, что выборы в РФ 18 и 19 сентября проходят "более или менее нормально"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выборы в России во второй и третий день голосования проходят нормально. Такую оценку в воскресенье в Общественном штабе по наблюдению за голосованием в Москве дала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Сегодня и вчера более или менее все нормально идет", - сказала она.

Глава ЦИК заметила, что в пятницу на избирательных участках иногда наблюдались скопления людей, так как у многих были планы на выходные.

По мнению Памфиловой, эту проблему нужно было решать председателям участковых комиссий. "Выходите на улицу. Видите: очередь образуется. Маски раздавайте, не когда они [избиратели] подходят к участку, а выходите с коробочкой с масками, раздавайте и смотрите дистанцию", - отметила она.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.