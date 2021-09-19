{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Памфилова заявила, что выборы в РФ 18 и 19 сентября проходят "более или менее нормально"

Глава ЦИК отметила, что 17 сентября на избирательных участках иногда наблюдались скопления людей, так как у многих были планы на выходные

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выборы в России во второй и третий день голосования проходят нормально. Такую оценку в воскресенье в Общественном штабе по наблюдению за голосованием в Москве дала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

На эту тему
Единый день голосования - 2021. Онлайн
Единый день голосования - 2021.

"Сегодня и вчера более или менее все нормально идет", - сказала она.

Глава ЦИК заметила, что в пятницу на избирательных участках иногда наблюдались скопления людей, так как у многих были планы на выходные.

По мнению Памфиловой, эту проблему нужно было решать председателям участковых комиссий. "Выходите на улицу. Видите: очередь образуется. Маски раздавайте, не когда они [избиратели] подходят к участку, а выходите с коробочкой с масками, раздавайте и смотрите дистанцию", - отметила она.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
Единый день голосования
В ОП обратили внимание на "чушь" в сообщениях на "Карте нарушений" иноагента "Голос"
Председатель координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев привел в пример жалобу на отсутствие пирожков на одном из избирательных участков
Читать полностью