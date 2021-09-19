В ОП обратили внимание на "чушь" в сообщениях на "Карте нарушений" иноагента "Голос"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сообщения о нарушениях, размещаемые на "Карте нарушений" движения "Голос" (включено в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов), никем не проверяются и зачастую содержат "чушь". Об этом заявил в воскресенье председатель координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, приведя в пример жалобу на отсутствие пирожков на одном из избирательных участков.

"Очередной вот такой курьез: как вы знаете, есть такой ресурс, который находится в Соединенных Штатах, поддерживает его организация, признанная иностранным агентом. И, естественно, количество сообщений у них идет достаточно большое, но при этом вот качество сообщений, которые к ним поступают", - сказал он на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты.

Григорьев продемонстрировал скриншот с одним из сообщений на сайте "Карта нарушений", где неизвестный пожаловался на "вопиющую ситуацию в деревне Каменка Тульской области". "На избирательном участке нет ни одного пирожка. Почему во всех других городах региона есть, а у нас шиш. Требую разобраться в ситуации", - говорилось в сообщении на скриншоте.

"Это, конечно, такой курьез, но на самом деле это ведь показатель: то есть никакой проверки информации они не производят, никакой попытки разобраться в ситуации нет, видимо, наблюдателей у них нет. И, естественно, нет и людей, которые могут оценить, что и как происходит. Знаковый момент, что у них такая чушь появляется на их ресурсах - здесь, собственно говоря, все ясно и все понятно", - заключил Григорьев.