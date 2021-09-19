"Единая Россия" лидирует в одномандатном округе на выборах в Госдуму в Республике Алтай

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Кандидат от партии "Единая Россия" Роман Птицын лидирует на выборах в Госдуму в Республике Алтай, где расположен единственный одномандатный округ. Об этом свидетельствуют данные ГАС "Выборы" в избиркоме региона после обработки 54,24% протоколов УИК.

Согласно данным системы, кандидат от "Единой России", глава Майминского района республики Роман Птицын набирает 32,46% голосов. Кандидат от КПРФ Мария Демина - 30%, а Алексей Тюхтенев от партии "Справедливая Россия - За правду" - 14,3% голосов избирателей.

Кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов набирает 5,76% голосов, у Марии Ардиматовой от партии "Новые люди" - 4,21%. Четверо других кандидатов - Василий Кудирмеков от Российской партии свободы и справедливости, Елена Туденева от партии "Коммунисты России", Николай Толкочоков от Партии пенсионеров и Людмила Шувалова от партии "Зеленые" - не набрали и 5% голосов.

В Республике Алтай, где проживает более 162 тыс. избирателей, работали 236 избирательных участков. В регионе 17-19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутата Госсобрания - Эл Курултай по округу № 25, выборы 11 глав сельских поселений, а также депутатов районных и сельских советов в ряде муниципальных образований.