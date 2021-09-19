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Единый день голосования
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Врио главы Пензенской области Мельниченко набирает 72,97% после обработки 20,9% протоколов

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко ("Единая Россия") набирает на выборах главы региона 72,97% голосов по итогам обработки 20,90% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных облизбиркома.

Второе место занимает Олег Шаляпин (КПРФ) с 11,93%, третье - Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 5,84%. Александр Васильев из ЛДПР набирает 5,45%, представитель Партии пенсионеров Петр Чугай - 2,18%.

В Пензенской области в период проведения выборов работали 1 067 участковых избирательных комиссий, 33 территориальных избирательных комиссии. По данным на 1 июля 2021 года, число избирателей в регионе составляет 1 млн 41 тыс.

Мельниченко указом президента РФ Владимира Путина 26 марта был назначен врио главы Пензенской области. С 2017 года он являлся сенатором от региона.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияМельниченко, Олег ВладимировичПензенская область
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