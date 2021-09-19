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Единый день голосования
Обновлено 

Матвиенко: прошедшие выборы доказали эффективность избирательного законодательства РФ

Спикер Совфеда считает, что выборы были демократичными, прозрачными и легитимными

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что прошедшие в РФ выборы были демократичными, прозрачными и легитимными.

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"Выборы состоялись, это уже факт. И на мой взгляд, прошедшая выборная кампания доказала эффективность нашего избирательного законодательства, дееспособность федерального законодательства о выборах. <...> Выборы были абсолютно демократичные, прозрачные и легитимные ", - заявила она в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

Матвиенко пояснила, что легитимность выборов подтверждает прежде всего отношение к ним граждан. "Пока предварительные данные, но уже очевидно, что активность граждан была достаточно высокая", - отметила глава Совфеда.

Матвиенко считает, что прошедшие в РФ выборы были демократичными, прозрачными и легитимными.

"Выборы были абсолютно демократичные, прозрачные и легитимные. И я хочу это подтвердить", - заявила она.

По словам главы Совфеда, никаких серьезных нарушений, способных повлиять на волеизъявление граждан в ходе выборов в Госдуму, не было.

"Никаких серьезных нарушений, это сегодня очевидно, которые могли бы изменить ход голосования, повлиять на волеизъявление [граждан], нет. Да, были рабочие нарушения, отдать должное ЦИК, она их не заметает под ковер, публично заявляет", - сказала Матвиенко.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о подтверждении 12 случаев вбросов избирательных бюллетеней на выборах в восьми субъектах РФ. По словам главы ЦИК, такие факты произошли в Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, в Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.

Вмешательство извне

Матвиенко заявила о "беспрецедентном вмешательстве извне" в ходе выборов в Госдуму.

"В этот раз было беспрецедентное вмешательство извне, причем далеко на подступах к выборам: еще только-только начиналось какое-то шевеление, шло шельмование общественно-европейского мнения, давление на наших граждан. Хорошо, что мы имеем правовые инструменты борьбы с попытками вмешательства в суверенные дела нашей страны. Мы все знаем, кто пытался вмешиваться и в каком формате", - сказала Матвиенко.

Посол США в Москве Джон Салливан 10 сентября был вызван в МИД РФ, где встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. На Смоленской площади заявили, что российский дипломат предъявил собеседнику доказательства нарушения американскими цифровыми гигантами законодательства РФ в преддверии выборов в Госдуму, а также указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела страны.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияЕдиный день голосования
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