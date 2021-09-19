Экзитпол: "Единая Россия", КПРФ и "Новые люди" лидируют на выборах в Госдуму в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу в Петербурге по результатам экзитполов - 38,44% граждан из 14,7 тыс. опрошенных отдали ей голоса. За депутатов КПРФ проголосовали 10,38%, замыкает тройку партия "Новые люди" с 9,8%, рассказала на брифинге в городском медиацентре "Выборы - 2021" социолог Санкт-Петербургского аналитического центра Анастасия Панфилова.

"Сегодня моими коллегами с 08:00 до 20:00 были проведены опросы населения, участвовавшего в голосовании. Всего было опрошено 14 674 человека. Результаты экзитпола следующие по Госдуме: КПРФ - 10,38%, <…> "Новые люди" - 9,8%, "Единая Россия" - 38,44%", - сказала она.

Четвертую строчку занимает партия "Справедливая Россия - За правду" с 7,86%. Далее - ЛДПР с 7,71%, Российская партия свободы и справедливости (РПСС) с 5,6%. Остальные партии набрали менее 4%. Из почти 15 тыс. опрошенных 1,32% указали, что испортили бюллетени, отказались отвечать 9,78%.

Специалисты опросили граждан и о выборах в законодательное собрание города. 38,17% набрала партия "Единая Россия", 11,22% - "Новые люди", 11,06% - КПРФ. За ними следует ЛДПР с 8,37%, далее - "Справедливая Россия - За правду" с 7,23% и РПСС с 5,21%. За партию "Яблоко" проголосовало 4,01% опрошенных, за Партию роста - 3,19%. Бюллетень испортили почти 1% опрошенных, отказались отвечать 10,56%.

С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге проходили выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов заксобрания города седьмого созыва. Также петербуржцы выбирали депутатов муниципальных советов Автово и Ланское. Избирательные участки закрылись в 20:00 мск.