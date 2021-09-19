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Единый день голосования

В "Единой России" положительно оценили первые предварительные итоги голосования

Замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов отметил, что "Единая Россия" побеждает в региональных заксобраниях, "очень хорошие результаты в одномандатных округах"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первые предварительные итоги выборов являются серьезной заявкой на победу "Единой России". Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

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"Пока преждевременно говорить об итогах выборов, но это очень серьезная заявка на победу", - сказал Перминов.

Он добавил, что партия побеждает в региональных заксобраниях, "очень хорошие результаты в одномандатных округах". "Я хотел бы поблагодарить наших избирателей", - подчеркнул Перминов.

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 15,01% итоговых протоколов набирает 41,17% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Далее идут КПРФ - 23,9%, ЛДПР - 9,07%, "Новые люди" - 7,32% и "Справедливая Россия" - 6,97%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Теги
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"Перминов, Сергей Николаевич
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