Серьезных нарушений на выборах в Вологодской области не зафиксировали

ВОЛОГДА, 19 сентября. /ТАСС/. Избирком Вологодской области совместно с наблюдателями не зафиксировали серьезных нарушений на прошедших выборах в Госдуму и в законодательное собрание региона. Количество жалоб сопоставимо с показателями предыдущих выборов, сообщил в воскресенье председатель областного избиркома Денис Зайцев.

"Крупных, серьезных жалоб на нарушения у нас нет. Если мы посмотрим другие субъекты РФ, где были вбросы, признавались недействительными бюллетени, то в Вологодской области такого нет. Количество жалоб примерно на таком же уровне, как и на прошлых выборах. У нас 374 участковые избирательные комиссии были оборудованы системами видеонаблюдения с круглосуточной трансляцией. При этом 3,5 тысячи наблюдателей и 500 членов комиссий с правом совещательного голоса. С точки зрения легитимности сделано все", - сказал Зайцев в прямом эфире программы "Ночь после выборов 2021" регионального телеканала 35ТВ.

По его словам, поступило 96 жалоб до дня голосования и 66 жалоб - за три дня голосования. "Практически 50% от всех обращений связано с соцсетями, когда кандидаты, партии жалуются на недостоверную информацию или незаконную агитацию. Все жалобы мы рассмотрели, часть отправлена в УМВД, в Роскомнадзор для проведения проверок. Небольшое количество жалоб было на сам процесс голосования, пока ни одна жалоба не нашла подтверждения", - сказал председатель избиркома.

В Вологодской области проходили выборы депутатов Госдумы, депутатов законодательного собрания области, а также выборы депутатов муниципальных советов.

На выборах в Госдуму по Вологодскому одномандатному округу № 85 были зарегистрированы восемь кандидатов: замгубернатора Валентина Артамонова от "Единой России", железнодорожник Илья Анферьев от "Родины", предприниматель Александр Болотов от "Партии пенсионеров", депутат областного парламента от ЛДПР, домохозяйка Ольга Доможирова от "Яблока", врач-нейрохирург Вологодской областной клинической больницы Олег Ершов от КПРФ, депутат областного парламента Виктор Леухин от "Справедливой России", домохозяин Андрей Паутов от партии "Новые люди".

По Череповецкому одномандатному округу № 86 было зарегистрировано семь кандидатов: самозанятая Светлана Вобликова от партии "Родина", пенсионер Юрий Ерегин от "Справедливой России", действующий депутат Госдумы Алексей Канаев от "Единой России", финансовый директор частной компании Игорь Катухин от "Партии пенсионеров", депутат областного парламента Александр Морозов от КПРФ, менеджер ПАО "Северсталь" Иван Рытов от партии "Новые люди", депутат областного парламента Ольга Ширикова от ЛДПР. Законодательное собрание области состоит из 34 депутатов, половина избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.