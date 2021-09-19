Собянин заявил, что в Москве проголосовали около 50% избирателей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Около 50% избирателей в Москве приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы, проявив небывалую активность. Об этом заявил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали, спасибо им за это. В Москве были выборы необычные. Впервые масштабно прошло дистанционное электронное голосование, которое выдержало все технологические испытания, DDoS атаки и показало свою надежность и честность", - сказал он, выступая в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".

Мэр отметил, что впервые в стране, как и в Москве, в онлайн-формате проголосовали 2 млн человек. "Выборы в парламент <...> определят судьбу нашего города, судьбу нашей страны, ее стратегию развития, ее суверенитет, ее экономику, социальную защиту граждан. <...> Спасибо тем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию", - добавил Собянин.

В Москве с 17 по 19 сентября прошли выборы в Госдуму и довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах, а также выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. В столице работали более 3,6 тыс. избирательных участков, а также были предусмотрены электронные бюллетени для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдавали. Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 96,5%.