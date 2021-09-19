Хинштейн лидирует на выборах в Думу по своему округу после обработки 10% протоколов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы седьмого созыва по информполитике Александр Хинштейн набрал 67,25% голосов после обработки 10,45% протоколов, сохранив лидерство в одномандатном округе в Самарской области, следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

Второе место сохраняет секретарь Новокуйбышевского городского отделения Самарского областного отделения "КПРФ" Михаил Абдалкин с 12,43% голосов. Третье место занял предприниматель Алексей Митрофанов от партии "Справедливая Россия - за правду", набравший 4,25% голосов и вытеснивший кандидата от партии "Коммунисты России" Марию Большакову.

В еще двух одномандатных округах - № 160 и № 161 - по-прежнему сохраняют лидерство единороссы. В округе № 160 депутат Госдумы Виктор Казаков набрал 68,76% голосов после обработки 18,34% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). В округе № 161 "Жигулевский" лидирует гендиректор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов от "Единой России", набравший 44,90% по итогам обработки 7,11% протоколов.

В двух других округах - № 159 и № 162 - лидируют кандидаты от КПРФ. Так, член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников набрал 41,44% после обработки 8,85% протоколов. Председатель комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы Михаил Матвеев занимает первое место в округе № 162 "Промышленный" с 37,30% голосов после обработки 9,52% протоколов.

В Самарской области с 17 по 19 сентября жители избирали не только депутатов Госдумы, но и новый состав Самарской губернской думы. Они могли проголосовать на 1 802 избирательных участках. За проведением выборов в Самарской области следят более 5 тыс. наблюдателей. По данным избиркома, зарегистрировано 45 кандидатов в федеральный парламент и 573 претендента на места в Самарской губернской думе.