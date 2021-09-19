Суд в Петербурге удовлетворил еще три иска об отстранении членов УИК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил еще три иска об отстранении членов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщили в воскресенье в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее сообщалось, что Фрунзенский районный суд города удовлетворил девять поданных исков об отстранении членов УИК и один иск в отношении наблюдателя, Дзержинский районный суд удовлетворил один иск.

"Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел четыре административных исковых заявления УИК об отстранении членов. По решениям суда отстранены Катерина Емельянова (УИК 1646), Марат Нафиков (1646), Анастасия Федосеева (1662). В отношении Полины Небора (1658) производство прекращено. УИК отказалась от иска", - говорится в сообщении.

Как уточняли в пресс-службе, по одному иску есть в Кировском районном суде, пять исков - в Приморском.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в избирательных комиссиях Санкт-Петербурга действует "пятая колонна", которая препятствует выявлению нарушений на выборах. Она также потребовала от горизбиркома Петербурга рассмотреть все "вопиющие случаи" нарушений и принять все необходимые меры - вплоть до увольнения главы территориальной избирательной комиссии, где были обнаружены нарушения хранения сейф-пакетов.

С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов городского законодательного собрания седьмого созыва. Также петербуржцы выбирали депутатов муниципальных советов Автово и Ланское. В 20:00 избирательные участки закрылись.