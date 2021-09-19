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Единый день голосования

Антироссийские акции не мешают голосованию в генконсульстве России в Нью-Йорке

Протестующие пришли с плакатами, содержащими критику в адрес руководства РФ, и скандируют соответствующие лозунги

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Несколько человек пытаются организовать в воскресенье антироссийскую акцию напротив генерального консульства РФ в Нью-Йорке, где находится участок, на котором проходят выборы в Госдуму, но голосование продолжается.

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Как передает корреспондент ТАСС, протестующие пришли с плакатами, содержащими критику в адрес руководства РФ, и скандируют соответствующие лозунги. Голосовать гражданам эта акция не мешает. Сотрудники диппредставительства продолжают допуск желающих осуществить волеизъявление.

Как ранее рассказал журналистам генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников, американские власти не ответили на запрос об обеспечении безопасности на территории вокруг избирательного участка. Около миссии, по свидетельству корреспондента ТАСС, полиции нет вообще.

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