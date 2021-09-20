В России подводят итоги выборов в Госдуму

Выборы нижней палаты российского парламента, которая будет работать в течение следующих пяти лет, впервые в истории проходили в течение трех дней. Из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, было принято решение провести выборы, назначенные указом президента РФ Владимира Путина на единый день голосования 19 сентября, также 17 и 18 сентября с учетом мер санитарной безопасности.

Последние участки в воскресенье закрылись на территории России в 21:00 мск в Калининградской области, после чего избирательные комиссии начали оглашать результаты федеральных парламентских выборов как по единому избирательному округу, так и по одномандатным округам.

Несмотря на то, что обработка и подсчет протоколов участковых избирательных комиссий сейчас находятся в самом разгаре, можно предположить, что восьмой созыв Госдумы может оказаться пятипартийным: впервые за многие годы к традиционной парламентской четверке - "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России - За правду" - может добавиться еще одна партия - "Новые люди". Дальнейший подсчет покажет, сохранят ли единороссы конституционное большинство (не менее 300 мандатов).

Первые результаты

Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Согласно предварительным результатам ЦИК, из 14 участвовавших в выборах партий необходимый 5-процентный барьер преодолевает парламентская четверка - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" и партия "Новые люди", созданная в 2019 году.

По итогам прошлых выборов "Единая Россия" набрала 54,19% голосов избирателей по партийному списку, с учетом победы в 203 одномандатных округах получила 343 мандата. КПРФ получила 42 мандата (13,34% по списку, семь - по округам), ЛДПР - 39 (13,14% по списку, пять - по округам), справороссы - 23 (6,23% по списку, семь - по округам). Кроме того, в Госдуму избрались как одномандатники лидеры партий "Родина" Алексей Журавлев и "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, а также единственный самовыдвиженец Владислав Резник, который затем вошел во фракцию "Единая Россия".

По данным обработки чуть более 20% протоколов участковых избирательных комиссий, "Единая Россия" получает 42,92%, КПРФ - 23,04%, ЛДПР - 8,77%, "Справедливая Россия" - 7,14%, "Новые люди" - 6,87%. Кроме того, по предварительным данным на 22:20 мск, кандидаты от "Единой России" лидируют в 158 одномандатных округах из 225, КПРФ - в 13 округах, кандидаты "Справедливой России - За правду" - в пяти, ЛДПР - в одном. Кроме того, в одном округе лидирует представитель "Гражданской платформы", в трех - самовыдвиженцы. Уже вечером в воскресенье, выступая в штабе общественной поддержки единороссов, секретарь генсовета партии Андрей Турчак поздравил соратников "с чистой и честной победой".

Явка обычная и электронная

Активность избирателей в этом году сравнима с показателями прошлых думских выборов: уже к 18:00 мск она составляла 45,15%, в то время как в 2016 года ее итоговые показатели были зафиксированы на отметке 47,88%.

Высокая явка отмечалась среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое впервые применялось на этих федеральных выборах в семи регионах - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Так, в Москве в онлайн-режиме проголосовали 96,5% заявившихся на ДЭГ, а, например, в Ростовской области - 92,01%, общая явка по федеральному округу в шести регионах (кроме Москвы) составила 93,21%.

Именно электронную форму голосования выбрали для своего волеизъявления президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, ряд членов кабмина.

Участники выборов и эксперты видят разные объяснения электоральной активности. Так, по мнению замсекретаря генсовета "Единой России" Сергея Перминова, активность избирателей обусловлена в том числе возросшей важностью института Госдумы после внесения поправок в Конституцию РФ, а также попытками внешнего вмешательства, дискредитации выборных процессов в стране, которые на самом деле мобилизовали россиян. На примере Хабаровска, где явка на думских выборах возросла на 10% по сравнению с предыдущим циклом, член Общественной палаты региона Андрей Белоглазов сделал предположение, что именно сейчас "жители идут осознанно на избирательные участки, хотят сделать свой выбор и переживают за свое будущее".

Выборы легитимные и прозрачные

Подавляющее большинство участников избирательного процесса солидарны в том, что выборы прошли без каких-либо существенных нарушений, которые могли бы принципиально сказаться на объективности подведения их итогов и самих результатов.

По оценке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, "никаких серьезных нарушений, которые могли бы изменить ход голосования, повлиять на волеизъявление, нет". Она назвала прошедшие выборы "абсолютно демократичными, прозрачными и легитимными", подтверждением чему служит высокая электоральная активность граждан.

По мнению главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, по сравнению с предыдущими электоральными циклами нарушений на выборах в России "стало на порядок меньше", а те, что все-таки случаются, скрыть невозможно. По данным на вечер воскресенья Центризбирком признал недействительными бюллетени для голосования на 54 участках в 17 субъектах РФ. Кроме того, Памфилова потребовала уволить за допущенные нарушения глав территориальных избиркомов в Пятигорске и Санкт-Петербурге.

Серьезных нарушений на выборах не выявили наблюдатели от Общественной палаты РФ и представители мониторинговой группы президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которая работала в 15 регионах.

В общей сложности на выборы были заявлены более 421 тыс. наблюдателей, из них более 257 тыс. - от политических партий. Кроме того, в РФ прибыли 245 международных наблюдателей из 59 стран, а также зарубежные эксперты, не обладающие статусом и полномочиями наблюдателей.

Накануне и в ходе кампании неоднократно отмечались разного рода попытки вмешательства в российские выборы извне как с помощью политических, так и технических инструментов. Памфилова сообщила о мощных атаках на сайт ЦИК, половина которых идет из США. Кибератакам подвергались сервисы ДЭГ и портала госуслуг, партии "Единая Россия" и организации "Национальный общественный мониторинг". Однако, по оценке главы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрея Климова, несмотря все потуги зарубежным оппонентам "не удалось превратить выборы в цирк, не удалось навязать [российскому] народу свою волю".