Представитель КПРФ вышел на первое место на выборах в Госдуму по округу в Ненецком АО

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ Михаил Райн вышел на первое место на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Ненецком автономном округе после обработки 76,38% протоколов, следует из данных на табло в информационном центре ЦИК.