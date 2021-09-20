Представитель КПРФ вышел на первое место на выборах в Госдуму по округу в Ненецком АО

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ Михаил Райн вышел на первое место на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Ненецком автономном округе после обработки 76,38% протоколов, следует из данных на табло в информационном центре ЦИК.
По этим данным, Райн набирает 38,91%, Сергей Коткин ("Единая Россия") - 37,03%, Андрей Смыченков (ЛДПР) - 6,74%.
Всего в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 221 выдвигались шесть кандидатов - от ЛДПР, "Зеленых", "Справедливой России - За правду", "Единой России", КПРФ, "Коммунистов России".