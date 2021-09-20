Пискарев: западные СМИ развернули кампанию по дискредитации выборов в России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Кампания с целью дискредитации российских выборов развернулась в СМИ США, Великобритании и других западных странах. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Западные СМИ развернули задолго до выборов враждебную по отношению к России пропагандистскую кампанию по дискредитации избирательной системы в нашей стране", - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии в понедельник.

По словам Пискарева, наибольшее число враждебных публикаций зафиксировано в СМИ США, Великобритании, Германии, Франции и Чехии.

Распространение фейков

Зарубежные неправительственные организаций (НПО) распространяли недостоверные сообщения о ходе голосования в России, добавил Пискарев.

"В дни голосования зарубежные НПО массово распространяли фейки о выборах в России. В первую очередь это относится к информации движения "Голос", признанного иноагентом <…> Зафиксированы также факты обучения за границей провокаторов для организации инцидентов на выборах", - написал он.

Он добавил, что у комиссии есть информация о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента "Голос", "направленной на дискредитацию выборов".