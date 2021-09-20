"Единая Россия" набирает более 34% на Алтае после обработки почти половины протоколов

БАРНАУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 34,21% голосов на выборах в Госдуму в Алтайском крае после обработки 47,11% протоколов, свидетельствуют данные ГАС "Выборы" в региональном избиркоме.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

По данным системы, у КПРФ - 29,88%, "Справедливая Россия - За правду" набирает 9,97%, ЛДПР - 9,7% голосов избирателей. "Новые люди" и Партия пенсионеров получают 5,7% и 2,49% голосов соответственно.

На выборах Алтайского краевого Законодательного собрания восьмого созыва обработано 48,47% протоколов. По результатам их обработки партия "Единая Россия" набирает 35,25% голосов КПРФ получает 23,37%, "Справедливая Россия - За правду" - 13,52%, ЛДПР - 11,13%, "Коммунисты России" - 11,73%. Партию "Яблоко" поддержали только 1,62% избирателей, пришедших на участки.

По итогам обработки 88, 98% протоколов кандидат от партии "Единая Россия" Роман Птицын лидирует на выборах в Госдуму в Республике Алтай по единственному одномандатному округу.

Согласно данным ГАС "Выборы", кандидат от "Единой России", глава Майминского района республики Птицын набирает 31,85% голосов. Кандидат от КПРФ Мария Демина - 30,77%, а Алексей Тюхтенев от партии "Справедливая Россия - За правду" - 14,99% голосов избирателей. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов набирает 5,57% голосов, у Марии Ардиматовой от партии "Новые люди" - 3,7%.

Четверо других кандидатов - Василий Кудирмеков от "Российской партии свободы и справедливости", Елена Туденева от партии "Коммунисты России", Николай Толкочоков от "Партии пенсионеров" и Людмила Шувалова от партии "Зеленых" не набирают и 5% голосов.

В Республике Алтай, где проживает более 162 тыс. избирателей, работали 236 избирательных участков. В регионе 17-19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутата 19 сентября, составила 38,28%.