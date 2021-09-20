Полиция Нью-Йорка не обеспечила безопасность избирательного участка России

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка впервые за длительное время не прислала сотрудников для обеспечения безопасности российского генерального консульства, где расположен участок, на котором проходят выборы в Госдуму. Об этом сообщил в воскресенье журналистам генеральный консул России Сергей Овсянников.

"Проголосовали около 540 человек. Явка низкая, мы ожидали чуть менее 2 тыс. граждан", - сказал он.

По словам дипломата, попыток вмешательства извне в ход голосования не было. Он отметил, что представитель партии "Яблоко", называвший себя наблюдателем, хотя таковым, согласно данным ЦИК, не являлся, использовал не совсем легальные способы для обоснования своих доводов, но "все успокоилось".

Овсянников обратил внимание на тот факт, что сотрудники правоохранительных органов так и не прибыли для обеспечения безопасности на территории вокруг избирательного участка. "За весь день полиция так и не приехала. К счастью, обошлось без инцидентов, - уточнил он. - Были заранее направлены нота и запрос, но пост полиции так и не был организован".

Генконсул констатировал, что такое происходит впервые за длительный период. Российские дипломаты направляли соответствующий запрос более двух месяцев назад, однако пришло "СМС-сообщение расплывчатого характера", пояснил он.